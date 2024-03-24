Gazze Şeridi\'nde Su Sıkıntısı: Filistinliler Saatlerce Kuyrukta Bekliyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çadırlarda yaşayan Filistinliler, hayatlarını idame ettirecek suya ulaşmak için saatlerce kuyrukta bekliyor.
İsrail'in, "güvenli bölge" olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Mısır sınırındaki Refah kentinde çadırlarda yaşamaya mecbur edilen yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, büyük bir su sıkıntısı çekiyor.
Su sıkıntısının altında ise kent nüfusunun neredeyse 5 kat artmasının yanı sıra su istasyonlarının çalışması için gerekli yakıt ve elektriğin bulunmaması yatıyor.
Hal böyle olunca da su kuyruklarında beklemek Refah sakinlerinin günlük rutinlerinden biri haline geldi. Büyükler gibi çocuklar da su kuyruklarına girerek ailelerine destek olmaya çalışıyor. Çocuklar küçücük bedenleriyle doldurdukları bidonları taşımak zorunda kalıyor.
Gazzeliler günlük 2 litre dahi su bulamıyor
Elinde bidonuyla su almayı bekleyen Saad et-Terabin (45), AA muhabirine, 9 kişilik ailesinin 2 gündür su bulamadığını, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla suya olan ihtiyacın daha da arttığını söyledi.
Terabin, "Refah'ta en küçük çadır kentte 80-90 aile yaşıyor. Bu çadırlara sadece 2 saat su geliyor, o da her gün gelmiyor. Bu nedenle de su insanlara yetmiyor. Su olmazsa hayat da olmaz." dedi.
Bir insanın günlük su ihtiyacının 40-50 litre olduğunu kaydeden Terabin, "Biz ise 2 litre su bile bulamıyoruz. Gazze'de ve kamplardaki durum, savaş ve abluka nedeniyle her geçen gün daha da kötüye gidiyor." diye konuştu.
Terabin, dünyadan, Gazze'deki insanlara ve özellikle çocuklara "rahmet ve şefkat" gözüyle bakmasını istedi.
"Bütün günümüzü su kuyruğunda geçiriyoruz"
Çocuklarının getireceği suyu yaşadıkları çadırın önünde sabırsızlıkla bekleyen Filistinli anne Ummu Suheyb Yasin (40), çadırlarda pek çok sorun yaşadıklarını dile getirdi.
Bu sorunların başında su sıkıntısının geldiğini söyleyen Filistinli anne, "Günde 2-3 saat su geliyor. Yerinden edilen sayısı çok olduğu için bu su bize yetmiyor. Bütün günümüzü su kuyruğunda geçiriyoruz. Bunun yanı sıra çamaşırı, bulaşığı hep elde yıkıyoruz. Gün oluyor ne çamaşır ne de bulaşık yıkayabiliyoruz." dedi.
Yetkili makamlara seslenen Ummu Suheyb, su dağıtımının sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yapılmasını istedi.
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.
İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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