Gazze Şeridi'nde yerinden edilen genç ressam, savaşın acısını resimleriyle hafifletiyor

Güncel

Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş 19 yaşındaki Filistinli genç Esil Nesman, İsrail ordusunun saldırıları, bombardıman ve patlama sesleri arasında etrafını saran trajik atmosferden uzaklaşmak için resim yapıyor.

Refah'ta Gazze Şeridi ile Mısır'ı ayıran duvarın dibinde, temel yaşam ihtiyaçlarının bulunmadığı bir çadırda yaşayan Filistinli genç kız Nesman, yanında kağıtları ve boyaları, karşısında bir sandalyede oturan kız kardeşini çiziyor. Nesman, İsrail saldırılarının neden olduğu patlama sesleri arasında yalnızca birkaç dakikasını alan resmi tamamlamak için son rötuşları yapıyor.

Üniversite öğrencisi Nesman, Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı kampta savaş ve yıkımın ortasında yaşama tutunmak için bir yol ararken, resim yapmanın savaş sırasında maruz kaldığı psikolojik baskıyı hafifletmenin bir yolu olduğunu keşfetti.

Boş beyaz kağıtlara bazen Gazze'nin savaş sebebiyle yaşadığı trajik gerçekliği, bazense zor koşullar altında bile yeşeren yaşama sevincini ve umudu yansıtarak anlamlı bir resme dönüştüren Nesman için resim ve renkler çok fazla şey ifade ediyor.

Filistinli sanatçı, resim yapmaya başladığında tüm duyularını harekete geçiriyor ve çizimlerinde güçlü ve dokunaklı mesajlar veren derin hikayeleri ve duyguları yansıtan eseri ortaya çıkarana kadar çalışmasına dalıp gidiyor.

"Yerinden edilmek kolay bir şey değil, resimlerimi, anılarımızı yıkılan evimizde bıraktık"

AA muhabirine konuşan Filistinli genç ressam Nesman, "Resim, devam eden savaşın yol açtığı ölümden, yıkımdan ve yerinden edilmenin verdiği acıdan uzaklaşmanın, sakinliği ve güzelliği aramanın iyi bir yolu." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarının ardından birçok kez yerinden edildiğini belirten Nesman, önce Gazze kentinden güneyde Han Yunus'a ardından da Refah kentinin Mısır sınırı yakınındaki halihazırda yaşadıkları yere geldiklerini aktardı.

Nesman, "Yaşamak için gerekli temel ihtiyaçların bulunmadığı bir çadırda kalıyoruz, durum trajik. Yerinden edilmek kolay bir şey değil, resimlerimi, anılarımızı yıkılan evimizde bıraktık." diye konuştu.

Filistinli genç sanatçı, geçmiş yıllarda resmettiği çok sayıda eserin savaşın ilk günlerinde yıkılan evlerinde kaldığını söyledi.

Filistinli genç sanatçının hedefi büyük sergilere katılmak

Nesman, İsrail saldırılarının hayatı durma noktasına getirdiği Refah'ta hiçbir şeyin bulunmadığını, boyaları bile bulamadığına vurgu yaparak, resim çizmek için kurşun kalem ve çocukların kullandığı basit boyaları kullandığını ifade etti.

Savaşın bitmesi temennisinde bulunan 19 yaşındaki Filistinli sanatçı, Gazze Şeridi'nin dışına çıkmayı, resimleriyle uluslararası büyük sergilere katılmayı ve üniversite eğitimini tamamlamayı umduğunu söyledi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.