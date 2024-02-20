Gazze Şeridi\'ndeki Gıda Yardımı Asılsızlığına İtiraz

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İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda yardımı dağıtımını askıya alma yönündeki kararından "derhal" vazgeçme çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "WFP'ye Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda yardımı dağıtımını askıya alma yönündeki feci kararını derhal geri çekme çağrısı yapıyor ve BM ile uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun giderek daha da kötüleştiği ve WFP'nin aldığı bu kararın yaklaşık 750 bin insanın idamı anlamına geldiğine dikkat çekilerek, kararın kabul edilemez olduğu ve bunun bir felakete yol açacağı vurgulandı.

BM'ye bağlı tüm kurumlara Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere acilen ve tereddütsüz dönme çağrısı yapılan açıklamada, "Aksi durum sorumluluklardan ve görevlerden kaçmaktır. BM'yi kendisine verilen görevi açıkça yerine getirememesinden tamamen sorumlu tutuyoruz, ayrıca Gazze Şeridi'nde derinleşen kıtlığın korkunç sonuçlarından da BM'yi sorumlu tutuyoruz." denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insanların büyük bir soykırıma maruz kalmanın yanı sıra büyük bir açlığa da mahkum edildiğine vurgu yapılarak, Arap ve İslam ülkeleri, bu insani felakete karşı tarihi, ahlaki ve insani sorumluluk almaya davet edildi.

Açıklamada, ayrıca "Sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırıma uğrayan Gazze Şeridi'ne destek kapsamında Arap ve İslam halklarını meydanlara inerek, protesto yürüyüşlerine çıkmaya çağırıyoruz." denildi.

WFP, bugün, emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.