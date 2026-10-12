Gazze Sivil Savunması, Sarı Hat'taki patlamalar yüzünden göç ve çökme uyarısı yaptı - Son Dakika
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Gazze Sivil Savunması, Sarı Hat'taki patlamalar yüzünden göç ve çökme uyarısı yaptı

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Gazze Sivil Savunması, İsrail'in Sarı Hat çevresindeki binaları patlatarak yıkması nedeniyle zorunlu göçün tırmanmasından endişe duydu. Patlamalar evlerde çatlak, çadırlarda tahribat ve onlarca ailenin tekrar yerinden edilmesine yol açıyor; evlerde çökme riski bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ordusunun "Sarı Hat" çevresindeki binaları patlatarak yıkma operasyonları nedeniyle zorunlu göçün tırmanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Sarı Hat çevresinde vatandaşlara ve ayakta kalan binalara yönelik her gün gerçekleştirdiği büyük patlamalar ve rastgele açtığı ateş, evlerde çatlaklara, sığınmacıların çadırlarının tahrip olmasına ve onlarca ailenin tekrar tekrar yerinden edilmesine yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in yıkım operasyonlarına ve tekrarlanan saldırılarına sahne olan bölgelerin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, Tuffah ve Zeytun mahalleleri ile Han Yunus kentindeki Beni Suheyla Dönel Kavşağı çevresi ile Hamad kentinin doğusu olduğu belirtildi.

Saldırıların ve patlamaların "binlerce sığınmacının acılarını artırdığı ve onları yeni barınma yerleri aramaya ittiği" vurgulanan açıklamada, bu durumun evlerdeki çatlaklar nedeniyle çökme riski oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusunda işgal altında tuttuğu "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge yakınlarında ayakta kalan yapı ve binaları patlatarak yıkma operasyonlarına her gün aralıksız devam ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen işgalini genişletti

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden "sarı hat" olarak isimlendirilen sınıra çekilecek ve ilk aşamada bölgenin yüzde 53'ü İsrail ordusunun kontrolünde kalacaktı.

Buna karşın İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki işgalini sarı hattın ötesine taşıdı ve zaten yaklaşık 365 kilometrekarelik Gazze toprağında 171 kilometrekare alana sıkıştırılan 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam alanını daha da kısıtladı.

Bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs 2025'te yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki işgali yüzde 60'a çıkardıklarını ve orduya bunun yüzde 70'e yükseltilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Halihazırda İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık üçte ikisini işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA
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