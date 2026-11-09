Gazze suçlamalarına rağmen BCG'ye İngiltere'de 10 yıllık strateji görevi verildi

Gazze'deki Filistinlileri yerinden edeceği suçlamasıyla gündeme gelen "Orta Doğu Rivierası" projesinde yer alan Boston Consulting Group (BCG) adlı danışmanlık şirketi, İngiltere'nin 10 yıllık stratejisine danışmanlık yapmak üzere görevlendirildi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli danışma şirketi BCG, İngiltere hükümetinin önümüzdeki 10 yıllık stratejik planlamasında "belirli uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık" görevini yürütecek.

BCG'nin, İngiltere'nin uzun vadeli planının geliştirilmesi sürecine de dahil edildiği belirtilen haberde, planın aralıkta ya da gelecek yılın başında açıklanabileceği kaydedildi.

Haberde Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmeyi amaçladığı için eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Orta Doğu Rivierası" projesinde de yer alan BCG'nin, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının kuruluşunda da rol aldığı vurgulandı.

İngiltere Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, BCG'nin 10 yıllık strateji planlama sürecinden çıkarılması çağrısında bulunarak, "(İngiltere Başbakanı) Andy Burnham'ın bu kişileri Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Downing Sokağı'na kabul etmesi soykırım kurbanlarını hiçe saydığını gösteriyor." dedi.

Polanski, Trump'ın Riviera projesinin etnik temizlik planı olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan, İngiliz hükümet sözcülüğü konuyla ilgili Politico'nun sorularını yanıtladı. Sözcülük, BCG'nin sürece katılımının, "belirli uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık sağlayan tek bir danışmanla" sınırlı olduğunu ifade etti.