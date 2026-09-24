Gazze\'ye gidemeyen Filistinli Miktad, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye dönemeyen Filistinli Abdullah Miktad, Deniz Feneri Derneği Gazze Proje Koordinatörü olarak yardım faaliyetlerinde gönüllü görev yapıyor.

Gazze'nin Han Yunus şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Miktad, 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

Miktad, doktora eğitimini bitirdiği sırada İsrail saldırılarının başlaması üzerine ülkesine dönemedi.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başlayan Miktad, 2 yıldır Deniz Feneri Derneği Gazze Proje Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.

"2018'den beri hiç Gazze'ye gidemedim"

Miktad, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi"nde, AA muhabirine, 2018'den beri Gazze'ye gidemediğini söyledi.

Yardım faaliyetlerinde çalışmaya başladığını belirten Miktad, "Burada imkanları değerlendirerek, sivil toplum kuruluşlarında çalışarak, Gazze'deki vatandaşlarımıza merhem olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Burada olduğum için ve Gazze'yi tanıdığım için ciddi çalışmalarımız da var. Gazze'de sadece Deniz Fenerinin değil, Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının birçok çalışması var. Gazze'ye en çok destek veren en çok çalışma yapan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Türk halkı." diye konuştu.

"Gazze'de 200 bin aile çadırda yaşıyor"

Ailesinin hala Han Yunus şehrinde yaşamaya çalıştığını ifade eden Miktad, evlerinin savaşın ilk günlerinde yıkılmasından dolayı ailesinin 3 yıldır çadırda kaldığını anlattı.

Savaş günlerinde ailesi ile uzun zamanlar görüşemediğini dile getiren Miktad, şöyle devam etti:

"Gazze şu an çok zor durumda. Evet ateşkes ilan edildi ama anlaşmaya rağmen her türlü saldırılar var, her türlü katliam var, her gün soykırım var. Açlık da devam ediyor. Maalesef Gazze gündemden düştüğü için biraz yardımlar da azaldı. İnsanlarımız hala savaşta yaşıyorlar, hala zor durumda. ve kış geliyor. O dönem Gazzeli kardeşlerimiz için bu kış çok zor olacak. Çünkü 200 bin aile çadırda yaşıyor. 3 sene boyunca çadırda kaldıkları için o çadırları da yıprandı."

İsrail insani yardım tırlarının geçişini engelliyor

Miktad, Gazze'deki insanların insanca yaşamayı hak ettiklerini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günlük 600 insani yardım tırı girmesi gerekirken İsrail'in anlaşmaya aykırı olarak sadece 200 tırın geçmesine izin verdiğini belirten Miktad, "Bu tırların yüzde 90'ını da ticari mallar taşıyor. Ancak 20 kadar insani yardım tırı Gazze'ye girebiliyor." dedi.