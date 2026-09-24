Gazze'ye gidemeyen Filistinli Miktad, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'ye gidemeyen Filistinli Miktad, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze\'ye gidemeyen Filistinli Miktad, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları nedeniyle 2018'den beri Gazze'ye gidemeyen Filistinli Abdullah Miktad, Deniz Feneri Derneği Gazze Proje Koordinatörü olarak görev yapıyor. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyleyen Miktad, Gazze'de 200 bin ailenin çadırda yaşadığını belirtti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye dönemeyen Filistinli Abdullah Miktad, Deniz Feneri Derneği Gazze Proje Koordinatörü olarak yardım faaliyetlerinde gönüllü görev yapıyor.

Gazze'nin Han Yunus şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Miktad, 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

Miktad, doktora eğitimini bitirdiği sırada İsrail saldırılarının başlaması üzerine ülkesine dönemedi.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başlayan Miktad, 2 yıldır Deniz Feneri Derneği Gazze Proje Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.

"2018'den beri hiç Gazze'ye gidemedim"

Miktad, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi"nde, AA muhabirine, 2018'den beri Gazze'ye gidemediğini söyledi.

Yardım faaliyetlerinde çalışmaya başladığını belirten Miktad, "Burada imkanları değerlendirerek, sivil toplum kuruluşlarında çalışarak, Gazze'deki vatandaşlarımıza merhem olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Burada olduğum için ve Gazze'yi tanıdığım için ciddi çalışmalarımız da var. Gazze'de sadece Deniz Fenerinin değil, Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının birçok çalışması var. Gazze'ye en çok destek veren en çok çalışma yapan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Türk halkı." diye konuştu.

"Gazze'de 200 bin aile çadırda yaşıyor"

Ailesinin hala Han Yunus şehrinde yaşamaya çalıştığını ifade eden Miktad, evlerinin savaşın ilk günlerinde yıkılmasından dolayı ailesinin 3 yıldır çadırda kaldığını anlattı.

Savaş günlerinde ailesi ile uzun zamanlar görüşemediğini dile getiren Miktad, şöyle devam etti:

"Gazze şu an çok zor durumda. Evet ateşkes ilan edildi ama anlaşmaya rağmen her türlü saldırılar var, her türlü katliam var, her gün soykırım var. Açlık da devam ediyor. Maalesef Gazze gündemden düştüğü için biraz yardımlar da azaldı. İnsanlarımız hala savaşta yaşıyorlar, hala zor durumda. ve kış geliyor. O dönem Gazzeli kardeşlerimiz için bu kış çok zor olacak. Çünkü 200 bin aile çadırda yaşıyor. 3 sene boyunca çadırda kaldıkları için o çadırları da yıprandı."

İsrail insani yardım tırlarının geçişini engelliyor

Miktad, Gazze'deki insanların insanca yaşamayı hak ettiklerini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günlük 600 insani yardım tırı girmesi gerekirken İsrail'in anlaşmaya aykırı olarak sadece 200 tırın geçmesine izin verdiğini belirten Miktad, "Bu tırların yüzde 90'ını da ticari mallar taşıyor. Ancak 20 kadar insani yardım tırı Gazze'ye girebiliyor." dedi.

Kaynak: AA
İsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:22:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'ye gidemeyen Filistinli Miktad, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei