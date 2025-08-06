Gazze'ye Havadan İndirilen Yardımlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'ye Havadan İndirilen Yardımlar Can Kaybına Yol Açtı

06.08.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in havadan indirilen yardımları, Gazze'deki çadırlara düştü, birçok sivil hayatını kaybetti.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne havadan indirilen yardımların, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların üzerine düştüğü ve can kayıplarına yol açtığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına devam eden İsrail'in, insani yardımların havadan indirilmesi yöntemini "kaos aracı" olarak kullandığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de havadan yapılan yardımları açlık mühendisliği politikasının bir parçası olarak kullanarak kaos ve hırsız çetelerinin yayılmasının önünü açmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havadan atılan yardımların üzerine saldıran vatandaşlar arasında izdihamın oluşmasıyla can kayıpları yaşanıyor. Havadan indirilen bazı yardımlar doğrudan evlerin ve çadırların üzerine düştü ve kadın ve çocukların ölmesine sebep oldu. Havadan yapılan yardımların ölüme yol açtığı son olay da bugün yaşandı."

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardımların asgari ihtiyaçları dahi karşılayamadığı vurgulanan açıklamada, havadan yapılan yardımların sınır kapılarından ulaşabilecek kara araçlarıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğu ifade edildi.

"Yardım paraşütlerinin atılmasının olumsuz etkileri, yarattığı kaos ve kayıplar, açlık çeken halkımıza faydadan çok zarar veriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki açlık felaketinin önüne geçilmesi için sınır kapılarının açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, havadan yardım operasyonlarına katılan ülkelerin bu uygulamayı yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Havadan İndirilen Yardımlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
30 yıl önce dikilen Agave bitkisi çiçek açtı, turistler görmek için alana koştu 30 yıl önce dikilen Agave bitkisi çiçek açtı, turistler görmek için alana koştu
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu

18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
00:30
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı
Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
00:09
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
23:47
Jennifer Lopez, İstanbul’u adeta salladı
Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı
23:44
Sakarya’da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
23:39
Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
22:56
Sıcaklık rekorunu Siirt’in Kurtalan ilçesi kırdı
Sıcaklık rekorunu Siirt'in Kurtalan ilçesi kırdı
22:50
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
22:26
Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 18:49:43. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'ye Havadan İndirilen Yardımlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.