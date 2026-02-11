Gazze'ye İnsani Yardım Umut Ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria, "Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının, Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaşmasını da sağlayacağını umuyoruz. Yardımlar, ihtiyaç seviyesi ve hava koşulları göz önüne alındığında şu aşamada hala çok yetersiz." dedi.

Zakaria ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün Avrupa Bölge Ofisinin, kızamık vakalarıyla ilgili cesaret verici haberler içeren yeni veriler yayınladığını kaydeden Ghebreyesus, Avrupa'daki kızamık vakalarının sayısının geçen yıl, 2024'e kıyasla yüzde 75 azaldığını belirtti.

Ghebreyesus, "(Kızamık vakalarının azalması) Bu, artan aşı kapsamı, toplumsal bilinçlendirme, salgınlara müdahale ve daha fazlasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Henüz aşısı bulunmayan nadir ancak ölümcül hastalıklardan birinin de Nipah virüsü olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, son birkaç haftada, Hindistan'da 2 ve Bangladeş'te 1 olmak üzere üç Nipah vakasının manşetlere taşındığını ve bunun daha geniş bir salgın endişesine yol açtığını söyledi.

Ghebreyesus, Nipah virüsüyle ilgili 230'dan fazla temaslı kişi takip edildiğini ancak başka vakanın tespit edilmediğini bildirdi.

DSÖ'nün, risk değerlendirmesi ve teknik destek için Hindistan ve Bangladeş'teki sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Nipah virüsünün bölgesel ve küresel yayılma riskini düşük olarak değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin, "Refah Sınır Kapısı yaklaşık 10 gün önce yeniden açıldı. Şimdiye kadar Gazze'den kaç hastayı tahliye ettiniz? DSÖ bu sınır kapısından Gazze'ye tıbbi yardım tırları getirebiliyor mu? Eğer evet ise şimdiye kadar kaç tır ulaştı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu sayede 90'dan fazla hastanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Zakaria, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla günlük tıbbi tahliyenin gerçekleşmesini de hedefliyoruz. 18 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeyi beklediğini biliyoruz. (Bu süreçte hayatını kaybeden Gazzeliler) Hayatta kalabilmek için bu umutsuz sağlık yardımını bekliyorlardı. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının, Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaşmasını da sağlayacağını umuyoruz. Yardımlar, ihtiyaç seviyesi ve hava koşulları göz önüne alındığında şu aşamada hala çok yetersiz."

Ayrıca Gazze içindeki insanların yaşam koşullarının son derece kötü olduğunu da hepimiz gördük. Sağlık riski hala çok yüksek ve yaygın durumda. Dolayısıyla şu anda sahip olduklarımız, ihtiyaçları karşılamak ve Gazze halkına gerçekten onurlarını geri kazandırmak için büyük ölçüde yetersiz kalıyor."

"Sudan'da zaten korkunç olan durum giderek kötüleşiyor"

Çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma değinen Ghebreyesus, "Sudan'da zaten korkunç olan durum giderek kötüleşiyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), geçen hafta Sudan'ın en savunmasız bölgelerinde kıtlık göstergelerinin kötüleştiğini belirten yeni bir uyarı yayımladı. En son IPC uyarısı, Kuzey Darfur'da 2 yeni bölgenin akut yetersiz beslenme eşiklerini aştığını gösteriyor. Geçen yıl kasımda 2 şehirde daha kıtlık koşulları doğrulandı. Açlığın olduğu yerde hastalık da vardır." diye konuştu.

Ghebreyesus, Sudan'a yönelik sürdürülebilir insani yardım erişimi olmadığı takdirde durumun kontrolden çıkmaya devam edeceğini, bunun da milyonlarca insanın hayatı için tehdit olacağını söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "2026'da, Sudan genelinde tahmini 4,2 milyon akut yetersiz beslenme vakası bekleniyor. Bunların 800 binden fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme vakası olacak ve bu da 2025'e göre yüzde 14'lük bir artış anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Halkın sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sağlığa yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Ghebreyesus, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana, sağlık hizmetlerine yönelik 205 saldırıyı doğruladıklarını dile getirdi.

Ghebreyesus, bu saldırılar sonucunda 1924 kişinin hayatını kaybettiğini, 529 kişinin yaralandığını söyledi.