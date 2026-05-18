Gazze'ye Yolculuk: Türk Aktivistler Ablukayı Aşıyor

18.05.2026 17:24
İsrail ordusunun saldırılarına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye ulaşma hedefinde kararlı.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, İsrail ordusunun teknelere saldırısına rağmen Gazze'ye doğru ilerlediklerini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'ndan Türk aktivistler Harun Uyar, Ahmet Söylemez, Dilek Tekocak, Zeynel Abidin Özkan, Asrın Tok, Sümeyra Akdeniz Ordu ve Şeyma Denli Yalvaç, İsrail ordusunun teknelere saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Rim teknesindeki Türk aktivist Harun Uyar, "İsrail savaş gemileri, önümüzde arkamızda sürekli jammerlerle (sinyal bozucu) internet bağlantımızı koparıyorlar. Çok yakın arkadaşlarımızı aldılar. Biz yön değiştirdik. Yolumuzdan dönmüyoruz. Gazze'ye doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

L'Arq teknesindeki Türk aktivist Ahmet Söylemez de saldırı anlarını "Bu sabah saat 10.30'da ilk defa filomuzun etrafında İsrail'in savaş gemilerini gördük. Belki 3, belki 4, belki daha fazlaydı. Kendilerine yakın olan, ilk denk geldikleri teknelere müdahale edip içindeki aktivistleri kaçırmaya başladıklarını gördük." diye konuştu.

Diğer teknelerdeki aktivistlerle iletişim halinde olduklarını aktaran Söylemez, teknelerdeki kameralardan canlı görüntü alabildiklerini ve şu ana kadar birden fazla tekneye saldırıldığını gördüklerini kaydetti.

Söylemez, teknelerinin filonun ön sıralarında ilerlediğini ve kendilerine yaklaşan zodyak botlarını fark ettiklerinde hızlarını artırarak yollarına devam ettiklerini aktardı.

Saldırı yapılması halinde kendilerine ne olacağını bilmediklerini dile getiren Söylemez, "Şu anda İsrail'in gemilerini arkamızda bıraktık gibi gözüküyor. Fakat gruplardan takip ettiğimiz kadarıyla, her geçen saat başka teknelerdeki başka aktivist arkadaşlarımız müdahaleye uğrayıp uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde alıkonuluyor." dedi.

Gazze'ye çarşamba akşamı ulaşabileceklerini belirten Söylemez, "Şu anda bizim istikametimizde değişen bir şey yok. Bizim dümenimiz yola çıktığımızdan beri Gazze'ye doğruydu. Şu anda hala öyle." diye konuştu.

-? ?"Dünyadaki vicdanlı insanların çıkaracağı sesten başka hiçbir silahları yok"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tekocak da yaptığı görüntülü açıklamada, filodaki teknelerin Gazze'ye 250 deniz mili mesafede İsrail'in hukuk dışı saldırısına maruz kaldığını ve bazı teknelerle irtibatın koptuğunu belirtti.

Hukuk dışı şekilde alıkonulan aktivistler için destek çağrısında bulunan Tekocak, "500'e yakın aktivistin olduğu (Küresel) Sumud Filosu'nun tek güvencesi, onlara bakan gözleriniz ve onları desteklemek için meydanlara koşan ayaklarınız. Onların, dünyadaki vicdanlı insanların çıkaracağı sesten başka hiçbir silahları yok." ifadelerini kullandı.

?"Bu videoyu izliyorsanız, işgalci ve terörist İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırıldım"

Küresel Sumud Filosu Türkiye'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, filodaki aktivistlerden Zeynel Abidin Özkan'ın görüntülü acil yardım mesajı paylaşıldı.

Özkan, "Eğer bu videoyu izliyorsanız, işgalci ve terörist İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırıldım, iradem dışında alıkonuldum." diye konuştu.

Filonun şiddet içermeyen sivil bir misyon olduğunun altını çizen Özkan, "Kaçırılmam, İsrail rejiminin ve destekçilerinin, kuşatma ve soykırımı sürdürmek için ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Özkan, adalet ve insanlık tarafında yer almak için herkesi harekete geçmeye çağırdı.

-? ?"Gazze'ye yolumuza devam ediyoruz"

Filodaki aktivistlerden Asrın Tok, yaptığı görüntülü paylaşımda, "İsias" isimli teknede olduğunu söyledi.

Tok, birkaç saat boyunca ufukta İsrail gemileri gördüklerini ancak şu an için böyle bir tehdidin bulunmadığını belirterek, "Gazze'ye yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İletişimde sıkıntı yaşadıklarını ve bir süredir internet bağlantılarının olmadığını anlatan Tok, Gazze'ye yolculuklarına devam edeceklerini kaydetti.

İsrail'in saldırısının tamamen hukuksuz olduğunu vurgulayan Tok, devletlere ve vatandaşlara seslenerek, sokaklara çıkılması, konsoloslukların önüne gidilmesi ve protesto düzenlenmesi çağrısı yaptı.

"Medyadaki algıyı kuşatan ablukayı kırmaktan da bahsediyoruz"

Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, filoya ait teknelerin öğle saatlerinde İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu ve aktivistlerin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanların nasıl bir süreçle karşılaşacağını bilmediklerini aktaran Ordu, "Bütün dünya susmaya devam ediyor. Biz burada sivil inisiyatif olarak ortaya kendimizi, malımızla, canımızla koymaya çalışan silahsız bir direnişiz. Sivil bir öfkeyiz, sivil bir inisiyatifiz. Bu süreçte İsrail gözlerimizin önünde bir soykırım uygularken, gözlerimizin önünde uluslararası hukuku çiğnerken, biz buna susamayan, susmak istemeyen bir sivil inisiyatifiz." ifadelerini kullandı.

Dünya devletlerine ve hükümetlere filonun korunması ve Gazze'ye güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulunan Ordu, "Biz burada sadece fiziki anlamda bir ablukayı kırmaktan bahsetmiyoruz. Medyadaki algıyı kuşatan ablukayı kırmaktan da bahsediyoruz." dedi.

Ordu, içinde bulunduğu teknede dünyanın farklı ülkelerinden gönüllü doktorların yer aldığını belirterek, filodaki gönüllülerin ortak bir vicdanla hareket ettiğinin altını çizdi.

"Bize dua edin. Gazze'yi gündemden düşürmeyin."

Türk aktivist Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Şeyma Denli Yalvaç da İsrail tarafından teknelere saldırıda bulunulduğunu aktararak saldırılara rağmen Gazze'ye doğru yollarına devam ettiklerini belirtti.

Gazze'ye ulaşmak için sonuna kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Denli Yalvaç, "Bize dua edin. Gazze'yi gündemden düşürmeyin." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
