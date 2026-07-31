Gazze Yönetimi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Gazze Yönetimi Hazırlıklarını Tamamladı

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Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze'nin yönetimini devralmak için hazırlıklarını tamamladı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin bir sonraki aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varıldığını duyurmasının ve Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Yol haritasına ilişkin açıklanan ilerlemeyi ve bunun uygulanmasına yönelik sürecin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme Gazze halkı için önemli bir dönüm noktasıdır. Önceliğimiz, bunun vatandaşların yaşamına yansıyacak somut adımlara dönüştürülmesidir." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Komitenin son aylarda Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak, temel hizmetleri yeniden sağlamak, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve yeniden imar çalışmalarını yürütmek amacıyla kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığı ve tüm sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

Trump'ın Gazze planı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı doğrultusunda komitenin görevinin, "tek otorite, tek hukuk ve tek güvenlik sistemi" ilkesi çerçevesinde etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir Filistin yönetimi aracılığıyla Gazze halkına hizmet etmek olduğu kaydedildi.

Hamas konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki BarışEnstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Yönetimi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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