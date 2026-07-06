Gazze Yönetimi Komitesi Göreve Hazır - Son Dakika
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Gazze Yönetimi Komitesi Göreve Hazır

06.07.2026 15:47
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Ali Şaas, gerekli koşullar sağlandığında Gazze yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas, gerekli imkan ve koşulların sağlanması halinde komitenin Gazze Şeridi'nin yönetimine ilişkin görevlerini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Şaas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın istifası, Acil Durum Komitesinin feshedilmesi ve idari görevlerin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Gazze Yönetim Komitesinin ulusal sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu belirten Şaas, "Komitemiz, çalışması için gerekli imkan ve koşulların sağlanmasının ardından görevlerini yerine getirmeye tamamen hazırdır." ifadelerini kullandı.

Şaas, komitenin çalışmalarının başarılı olabilmesi için "tek bir otorite, açık bir hukuki dayanağa sahip tek bir yasa düzeni ve bu otoriteye bağlı tek bir silahlı güç" bulunması gerektiğini kaydetti.

Bu şartların sağlanmasının, komitenin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için gerekli siyasi, idari ve güvenlik ortamını oluşturacağını kaydeden Şaas, bunun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

Açıklamada, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın görevinden istifa ettiği, Acil Durum Komitesinin de feshedildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Yönetimi Komitesi Göreve Hazır - Son Dakika

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