Gazzeli çocukların çadırlarını su bastı, BM raportörü 'zamanımızın utancı' dedi - Son Dakika
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Gazzeli çocukların çadırlarını su bastı, BM raportörü 'zamanımızın utancı' dedi

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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazzeli çocukların sular basan yetersiz çadırlarda kalmasını 'zamanımızın utancı' olarak niteledi. Gazze Medya Ofisi, olumsuz hava koşullarının ilk 12 saatinde 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazzeli çocukların sel sonucu buz gibi suların bastığı ve bir kışı daha çıkarmayacak düzeyde yetersiz olan çadırlarda kalmasını "zamanımızın utancı" olarak yorumladı.

Albanese, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki çetin kış şartlarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Gazzeli çocukların sel sonucu buz gibi suların bastığı ve bir kışı daha çıkaramayacak kadar yetersiz çadırlarda kaldıklarını gösteren görüntülerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Albanese, "Aklıma her Avrupalının okulda ezberlediği ancak siyasete ya da diplomasiye adım attığında unuttuğu Primo Levi'nin sözleri geliyor. Zamanımızın utancı." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım akşamından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinlilerin koşullarını daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, olumsuz hava koşullarının ilk 12 saatinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın sular altında kaldığını, İsrail saldırılarında hasar gören onlarca duvarın çökmesi sonucu da ağır yaralanmalar yaşandığını açıklamıştı.

Sivil Savunma Teşkilatı ise bazı çadır kamplarında su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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