Gazzeli Gazeteciler İşgal Altında Yaşam ve Direnişi Anlattı - Son Dakika
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Gazzeli Gazeteciler İşgal Altında Yaşam ve Direnişi Anlattı

Gazzeli Gazeteciler İşgal Altında Yaşam ve Direnişi Anlattı

FİLİSTİNLİ Gazeteciler Dayanışması Platformu tarafından düzenlenen 'Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İşgal Altında Yaşam ve Direniş' konulu panel düzenlendi.

26.08.2024 23:49
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FİLİSTİNLİ Gazeteciler Dayanışması Platformu tarafından düzenlenen 'Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İşgal Altında Yaşam ve Direniş' konulu panel düzenlendi. Panelde, Gazzeli gazeteciler İsrail'in saldırılarını, gazetecilerin yaşadıkları zorlukları ve İsrail'in işgalinin asıl nedenlerini anlattı. Filistinli Gazeteci Mumduh Borno, "Zaten bir planları vardı, bu planları çerçevesinde de 2 milyonluk nüfusu nasıl düşürebileceklerini planlıyorlardı. İkinci planları da Gazze'nin kuzeyini tekrar işgal etmekti ve bu tamamen işgal etmekti. Gazze'nin kuzeyinde bulunan özellikle gaz yataklarına ulaşabilmek için buna ihtiyaçları vardı Filistinlilere ait olan gaz yataklarına" dedi.

Filistinli Gazeteciler Dayanışması Platformu tarafından, Fatih'te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İşgal Altında Yaşam ve Direniş' konulu panele Filistinli Gazeteciler Memduh Borno ve Riwa Aladini katıldı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin resimleri kültür merkezinin girişinde sergilendi. Yaşadıklarını anlatan Filistinli Gazeteci Memduh Borno, "Hayat bir şekilde Gazze'de devam ediyor. Aynı zamanda biz İsrail'in bu saldırılarına karşı direnmek zorundayız ve zorunda hissediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda yeryüzünde tam anlamı ile işgal edilmiş tek yer şu adan Gazze. Ben, son savaş başladığında sabah namazına kalktığımda, erken saatlerde roket seslerini duydum, sabah 06.00 saatleriydi. Bir eğitim yaptıklarını sandım, yaklaşık bir saatten uzun bir süre sürdü. Radyoyu açtım, İbranice de biliyorum, hani İsrail tarafından ne diyorlar onu merak ediyordum. Radyoda çok sayıda gerillanın sınırı geçip kendilerine ateş açığından bahsediyordu. Bu, benim için, ailem için bir hayaldi. İsrail'in Gazze'ye karşı müdahalesi aslında 7 Ekim ile çok alakalı değil. Zaten bir planları vardı ve bu planları çerçevesinde de 2 milyonluk nüfusu nasıl düşürebileceklerini planlıyorlardı. İkinci planları da Gazze'nin kuzeyini tekrar işgal etmekti ve tamamen işgal etmekti. Gazze'nin kuzeyinde bulunan, özellikle gaz yataklarına ulaşabilmek için buna ihtiyaçları vardı, Filistinlilere ait olan gaz yataklarına" diye konuştu.

'AİLEM İLE GÖRÜŞTÜĞÜMDE KARDEŞİMİN ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Filistinli gazeteci Riwa Aladini ise, "Annem, babam ve kardeşlerim hala Gazze'deler. Bazen iletişim kurabiliyoruz, bazen hiçbir şekilde iletişim olmuyor. Türkiye'ye geldikten sonraki ilk on gün içerisinde hiç iletişim kuramadık. Ben buraya vardıktan sonra ailem ile görüştüğümde kardeşimin şehit olduğunu öğrendim. Tam olarak zamanını bilmesem de vardıktan sonra öğrendim. Sık sık yerlerini değiştiriyorlar bazen El Bahtalar bazen Han Yunus'talar. Bazen çevrimiçi görüntülü görüşme şansımız oluyor konuşuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli Gazeteciler İşgal Altında Yaşam ve Direnişi Anlattı - Son Dakika

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