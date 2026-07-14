Gazzeli gençlerden Ömer Halisdemir anısına duvar resmi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazzeli gençlerden Ömer Halisdemir anısına duvar resmi

14.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazzeli genç ressamlar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir’i anmak için Nusayrat Kampı'ndaki yıkık bir duvara resmini çizdi; çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla dayanışma gösterdi.

Gazzeli genç ressamlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i anmak için yıkık bir duvarın üzerine resmini çizdi.

Genç ressamlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Halisdemir'in resmini çizdi.

Gazzeli çocuklar söz konusu duvarın üzerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Duvarın etrafından toplanan çocuklar 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı.

İsrail saldırılarında ağır hasar görmüş bölgede çadırlara sığınan yerinden edilmiş Filistinli çocuklar ve gençler, kahraman şehidi anmak ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için şehit Ömer Halisdemir'in portresini ve Türk bayrağını çizdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli gençlerden Ömer Halisdemir anısına duvar resmi - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:46:48. #7.12#
SON DAKİKA: Gazzeli gençlerden Ömer Halisdemir anısına duvar resmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.