Gazzeli Muhammed Bebeğin Hayatı Tehlikede

İsrail saldırısından derin yanıklarla ağır yaralı olarak kurtulan Gazzeli Muhammed bebeğin ailesi, insani krizin giderek derinleştiği bölgede, gerekli ilaçların ulaştırılması ya da oğullarının yurt dışında tedavi ettirilmesini istiyor.

İsrail ordusunun şiddetli saldırıları sonucu yerinden edilen ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan bir okula sığınan Şemali ailesi, İsrail'in bu okula düzenlediği saldırıda bombaların hedefi oldu.

Mustafa Hafız Okulu'na gece yarısı düzenlenen saldırıda alevlerin arasında kalan 25 aylık Muhammed Ramiz Hacile yaralı olarak kurtarıldı.

Patlamanın etkisiyle alev alan eşyalar, Filistinli bebeğin baş ve göğüs bölgesinde derin yanıkların oluşmasına sebep oldu.

İsrail'in bölgeye uyguladığı sıkı ambargo sebebiyle tıbbi malzeme, ilaç ve yeterli tedaviye ulaşamayan Filistinli bebek, uzanacak yardım elini bekliyor.

"Kapanmayan yaralar var"

Muhammed'in annesi Gadir Tevfik Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saat 02.00'de okulun hedef alınmasıyla büyük bir patlamanın yaşandığını ve oğlunun ağır yaralandığını belirtti.

İlk götürdükleri hastanede yarasının hafif sanıldığını ancak Şifa Hastanesinde yapılan incelemede vücudunun yüzde 15'inde üçüncü derece derin yanık tespit edildiğini söyledi.

Şifa Hastanesi'nde 3 gün kalan küçük Muhammed, ardından ateş ve ishal şikayetleriyle başka bir hastaneye sevk edildi. Burada bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ve yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü.

Filistinli anne, "Başında ve vücudunda hala kapanmayan yaralar var. Her iki günde bir anestezi altında pansuman yapılıyor. Saçlarını tamamen kazıdılar. İleride yeniden deri nakline ihtiyaç duyup duymayacağı belli değil." sözleriyle oğlunun zorlu tedavi sürecini anlattı.

Muhammed'in gözünde oluşan kitleler nedeniyle göz kapağının kapanmadığını dile getiren anne, gerekli bantların ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye girmediğini, bu yüzden tedavinin ilerleyemediğini ifade etti.

Gazzeli Anne, ilaç ve malzeme eksikliğinin çocuğun sağlığını daha da kötüleştirdiğini, küçük Muhammed'in yürüyemez ve konuşamaz hale geldiğini, yüzünde ve göğsünde ciddi şekil bozuklukları oluştuğunu aktardı.

Muhammed'in eskiden çok hareketli olduğunu, yeme içmesinin de normal olduğunu belirten anne, "Ancak yaralandıktan sonra tamamen değişti, artık ne yemek yiyor ne de oyun oynuyor. Konuşması ve yürümesi bile geriledi." dedi.

Oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini, birçok yeni hastalığın ortaya çıktığını söyleyen anne Gadir Tevfik Şemali, "Yüzünde ve göğsünde oluşan büyük şekil bozuklukları giderek artıyor, Bu durumun daha da ağırlaşabilir. Muhammed'in düzenli tedaviye, ilaçlara ve fizik tedaviye ihtiyacı var." diye konuştu.

Gazze'de yapılan basit tedavilerin yeterli olmadığını belirten anne, oğlunun gözlerindeki hasarın da ilerleyebileceğini, bu yüzden geleceğinin büyük risk altında olduğunu söyledi.

Filistinli anne Gadir Tevfik Şemali, "Burada durum çok kötü. En azından ilaçların Gazze'ye girmesini ya da Muhammed'in dışarıda tedavi görebilmesini istiyoruz. Buradaki hastanelerde ne ilaç var ne de temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. İnsanların çocuklarımıza acıyarak bakmaması için bize yardım edin." ifadelerini kullandı.