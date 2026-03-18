Gazzeli Öğrenciler Türkiye'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazzeli Öğrenciler Türkiye'ye Ulaştı

Gazzeli Öğrenciler Türkiye\'ye Ulaştı
18.03.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB destekli Türkiye Bursları ile Gazze'den gelen Filistinli öğrenciler eğitim süreçlerine başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programı kapsamında, Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazanan Filistinli öğrenciler, Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu yolculuklarının ardından eğitimlerine başlamak üzere Türkiye'ye ulaştı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insani krizin ardından bölgedeki gençlerin eğitim haklarından mahrum kalmaması amacıyla başlatılan uluslararası eğitim seferberliği kapsamında YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları çerçevesinde seçilen Gazzeli öğrenciler, akademik hayatlarına Türkiye'de devam edecek.

Gazzeli gençlerin zorlu şartlar altında Mısır'a geçmesinin ardından, 6-13 Aralık 2025 tarihlerinde Kahire'de titiz bir mülakat süreci yürütüldü. Bu görüşmelerde üstün azim ve gayret gösteren öğrenciler, Türkiye'nin sağladığı geniş kapsamlı eğitim imkanlarından faydalanmaya hak kazandı.

Türkiye'ye giriş yapan Filistinli gençler, uyum süreçleri ve akademik hazırlıkları kapsamında Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe dil eğitimi alacak.

Dil eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeni akademik yılın başında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere geçerek lisans ve lisansüstü eğitimlerine başlayacak.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini eğitimin gücüyle sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gazze'de yıkılan umutları, eğitimin gücüyle ve genç kardeşlerimizin gayretiyle yeniden yeşertmek için yola çıktık. Zorlu yolları aşarak Mısır'a ulaşan ve aralık ayında Kahire'de mülakatlarını gerçekleştirdiğimiz Gazzeli öğrencilerimiz hamdolsun ki artık aramızda. Bu dirayetli gençlerin her biri, karşılaştıkları tüm güçlükleri azim ve metanetle aşma iradesi gösteren birer kahramandır. TÖMER eğitimlerinin ardından gelecek akademik yılda öğrenim görecekleri şehirlere geçerek Filistin'in geleceğini inşa etmek üzere asıl eğitim yolculuklarına başlayacaklar. Vatanlarının yeniden inşasında en büyük pay sahibi olacak bu gençlere 'ülkemize hoş geldiniz' diyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Türkiye olarak her zaman yanlarındayız."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli Öğrenciler Türkiye'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 14:51:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazzeli Öğrenciler Türkiye'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.