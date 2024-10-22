Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Eğitimi - Son Dakika
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Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Eğitimi

Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Eğitimi

Tekirdağ Hastanesi'nde gebelik ve doğum sonrası eğitimleri ile anne adaylarının korkuları azaltılıyor.

22.10.2024 16:49
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Uzman hemşire Nesibe Sulamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimler sayesinde annelerin daha bilinçli bir doğum sürecine hazırlandığını söyledi.

Eğitimlerle annelerin korku ve streslerinin azaldığını aktaran Sulamış, "Eğitimlerimiz 4 hafta sürüyor. İlk oturumda gebelik öncesi ve gebelik sürecinde yaşanan değişiklikler ve yapılacak egzersizler hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyoruz. İkinci oturumda doğumu kolaylaştıran yöntemleri ve gebelikte beslenmeyi ele alıyoruz. Üçüncü oturumda yenidoğan bebek bakımı ve emzirme süreci üzerinde duruyoruz. Son oturumda ise lohusalık dönemi ve aile planlaması konularını işliyoruz. Eğitimlerden sonra doğum sonrası süreçte anneleri takip edip desteklemeye devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Sulamış, şehir hastanesinde bu yılın 9 ayında yaklaşık 100 kişiye gebelik eğitimi verildiğini ve eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Anne adayı Hilal Bilir Tüysüz, normal doğum korkularının eğitimle birlikte azaldığını belirtti.

Eşiyle eğitimlere katılan Mehmet Tüysüz ise eğitimlerin çok faydalı olduğunu aktardı.

Seval Batu, ilk gebeliği olduğu için hem heyecanlı hem stresli olduğunu ancak eğitimler sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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