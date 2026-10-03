Gebze Başsavcılığı 9 ildeki operasyonda 31 zanlının tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze Başsavcılığı 9 ildeki operasyonda 31 zanlının tutuklandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli merkezli 9 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 52 zanlıdan 31'inin tutuklandığını, 21'ine adli kontrol uygulandığını bildirdi. Soruşturmada 8 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı, şüphelilerin malvarlığına el koyma tedbiri uygulandı.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerlerine el koyma tedbiri uygulandı.

Olay

Soruşturma kapsamında, toplam 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli belirlenerek, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ve hard disk ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınanlardan 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılık3. SayfaKocaeliGüncelGebzeSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 00:30:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gebze Başsavcılığı 9 ildeki operasyonda 31 zanlının tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei