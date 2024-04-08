Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz\'ün annesi toprağa verildi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.