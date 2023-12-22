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Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
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Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda 13 farklı branşta 4 bin 200 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrenciler, antrenörler eşliğinde 6 farklı tesiste çeşitli spor branşlarında eğitim alıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, belediyenin internet sayfasından başvuruda bulunabilirler.

Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları\'nda 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor
22.12.2023 - 16:32,  Güncelleme: 16:33
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Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda, 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kış Spor Okulları'nda 13 farklı branşta 4 bin 200 öğrenciye eğitim veriliyor.

Öğrenciler, antrenörler eşliğinde 6 farklı tesiste güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, sportif çocuk atölyesi, tenis, step-aerobik, satranç, yüzme, fitness, tekvando branşlarında eğitimlere katılıyor.

Kış Spor Okulları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, belediyenin internet sayfasından başvuru yapabilirler.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
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