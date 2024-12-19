Gebze'de 5,25 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir tırda 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.