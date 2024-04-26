Gebze\'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 108 ilkokul ve 56 ortaokuldan öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Gebze Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvada 164 öğrenci ter döktü.

Öğrenciler, 10 farklı oyun kategorisinde finale yükselebilmek için yarıştı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de öğrencileri ziyaret ederek destek oldu.