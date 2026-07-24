Gebze'de Apartman Yangını
Gebze'de 16 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahelesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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