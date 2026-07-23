Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

23.07.2026 20:43
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kaybolan inek, 2 gün süren sonra ayı tarafından parçalanmış halde bulundu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yaylalı köyünde yaşayan Ramazan Tozlu'ya ait inek otladığı sırada kayboldu. Hayvanın geri dönmemesi üzerine çevrede arama çalışması başlatan köylüler, 2 gün süren arayışın ardından ineği Söğüteli köyü Çatalçam mevkisinde buldu. Yapılan incelemede ineğin ayı saldırısına uğradığı belirlendi.

AYI, HAYVANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YEMİŞ

Ayının hayvanın büyük bölümünü yediği, kalan kısmını ise üzerini örterek gizlemeye çalıştığı görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen telef olmuş ineğin bulunduğu alanda ayıya ait izlere de rastlandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hayvanlar, Gümüşhane, 3. Sayfa, Kürtün, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı - Son Dakika

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