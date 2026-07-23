Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

23.07.2026 20:32
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Beykoz Riva'da, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaymakamlıkça 5 günlük deniz yasağı getirilmesine rağmen serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, kişinin cansız bedenini sudan çıkararak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen Riva'da denize giren kişi boğuldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YASAÜA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Beykoz Riva'da bulunan bir koyda meydana geldi. Beykoz Kaymakamlığı bugünden itibaren 5 gün süreyle denize girmeyi yasakladı. Yasağa rağmen serinlemek amacıyla denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (RAKDER) ekipleri geldi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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