Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÜNLÜ FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı. Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Soydaş'ın tutuklanma gerekçesinin "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçu olduğu belirtildi.

"AYAK DÖRT PARMAKLI"

Öte yandan savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve paylaşımların yapay zeka ürünü olduğunu öne süren Soydaş, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır."

"BİRA DEĞİLDİ, KÖPÜĞÜNDEN DOLAYI YANLIŞ ANLAŞILDI"

Tepki çeken bir diğer paylaşımına ilişkin de açıklama yapan Soydaş, "Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin bira olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım" diyerek kendisini savundu.