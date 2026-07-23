Kargoyu kameraya bakarak kırdı - Son Dakika
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Kargoyu kameraya bakarak kırdı

23.07.2026 19:14
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Türkiye'de bir kargo firması çalışanı, bir müşterinin cam içerikli kargosunu kameraya bakarak yere atıp kırdı. Kurye hiçbir şey olmamış gibi giderken, o anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'de bir kargo firması çalışanının bir müşteriye ait pakete yaptığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

PAKETİ DOĞRUDAN YERE FIRLATTI

İçinde cam eşya bulunan kargo paketini taşıyan kurye, binaya girdiği sırada doğrudan güvenlik kamerasına baktıktan sonra elindeki paketi acımasızca yere fırlattı. İçindeki ürünün kırılmasına neden olan kurye, hiçbir şey olmamış gibi istifini bozmadan olay yerinden uzaklaştı.

Apartman sakininin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan skandal görüntüler büyük tepki topladı. P

3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargoyu kameraya bakarak kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    şimdi bu ürün kırıldı ya, müşteri iade ve değişimini isteyecek, ürün satıcısı hem ürünün kırıldığından olacak hem yeni ürün gönderecek, üstüne 3 tane kargo ücreti ödeyecek... AYIPPP 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Biyerden ürün aldığımda çalıştığı kargo ya bakyorum yurtiçi kargo değilse iptal edıyorum 0 0 Yanıtla
    Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Kendi ekmeğiyle oynamış 0 0
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    mahkemeye ver ceza alsin bak bakayim bir daha yapiyormu 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hepsijet ce ty express de iyidir 0 0 Yanıtla
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