Türkiye'de bir kargo firması çalışanının bir müşteriye ait pakete yaptığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İçinde cam eşya bulunan kargo paketini taşıyan kurye, binaya girdiği sırada doğrudan güvenlik kamerasına baktıktan sonra elindeki paketi acımasızca yere fırlattı. İçindeki ürünün kırılmasına neden olan kurye, hiçbir şey olmamış gibi istifini bozmadan olay yerinden uzaklaştı.
Apartman sakininin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan skandal görüntüler büyük tepki topladı. P
Son Dakika › Güncel › Kargoyu kameraya bakarak kırdı - Son Dakika
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