Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı - Son Dakika
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Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

23.07.2026 21:22
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Yıllardır saçlarına kötü yorum yapılarak dalga geçildiğini ifade eden İspanyol futbolcu Marc Cucurella, otizmli oğlu onu daha rahat tanısın diye bu modeli kullandığını açıkladı.

Yıllardır hem sahada hem de sosyal medyada karakteristik kıvırcık saçları nedeniyle eleştirilerin ve esprilerin hedefi olan İspanyol futbolcu Marc Cucurella, bu konu hakkında sessizliğini ilk kez bozdu. 

YAPTIĞI İTİRAF HERKESİ HÜZNE BOĞDU

Hakkında yapılan acımasız yorumlara aldırış etmeyen başarılı sol bek, ikonik saç stilinin arkasında yatan asıl nedeni açıklayarak futbol dünyasını duygulandırdı.

"BENİ UNUTURSA TANIYABİLSİN DİYE...''

Kariyeri boyunca dış görünüşüyle sık sık gündeme gelen Cucurella, saçlarını kesmemesinin kişisel bir imaj tercihi olmadığını belirtti. Otizmli bir oğlu olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, ''Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum; bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye…'' dedi. 

İspanya, Futbol, Otizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    herkesin bir derdi var hiç kimse kimseninin içindeki ateşi bilemez 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı - Son Dakika
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