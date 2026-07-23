Yıllardır hem sahada hem de sosyal medyada karakteristik kıvırcık saçları nedeniyle eleştirilerin ve esprilerin hedefi olan İspanyol futbolcu Marc Cucurella, bu konu hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.
Hakkında yapılan acımasız yorumlara aldırış etmeyen başarılı sol bek, ikonik saç stilinin arkasında yatan asıl nedeni açıklayarak futbol dünyasını duygulandırdı.
Kariyeri boyunca dış görünüşüyle sık sık gündeme gelen Cucurella, saçlarını kesmemesinin kişisel bir imaj tercihi olmadığını belirtti. Otizmli bir oğlu olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, ''Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum; bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye…'' dedi.
Son Dakika › Spor › Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı - Son Dakika
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