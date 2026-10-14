Gebze\'de D-100\'de otomobilin aks demiri kırılınca arka tekerlek yerinden ayrıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilin arka tekerleklerini birbirine bağlayan aks demiri kırıldı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, dün D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, İstanbul yönünde meydana geldi. 60 AFN 388 plakalı otomobilin hareket halindeyken arka tekerleklerini birbirine bağlayan aks demiri kırıldı. Arka tekerleklerden birinin yerinden ayrıldığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.