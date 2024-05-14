Gebze'de fabrika deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
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Gebze'de fabrika deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu

Gebze\'de fabrika deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkıntı altında park halinde bulunan minibüs ile otomobil hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler, sokağı trafiğe kapattı ve temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra yol ulaşıma açıldı.

14.05.2024 17:21
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.

Köşklüçeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Duvar yakınında park halinde bulunan minibüs ile otomobil yıkıntının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olayda 2 araçta hasar oluşurken, yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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