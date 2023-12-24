Gebze\'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde E.Ö. idaresindeki 41 ALG 452 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen S.K'nin kullandığı 54 ABD 898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.