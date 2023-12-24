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Gebze'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Gebze\'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 yaralı
24.12.2023 - 11:43,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde E.Ö. idaresindeki 41 ALG 452 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen S.K'nin kullandığı 54 ABD 898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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