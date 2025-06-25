Gebze'de Hurda Sahasında Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hurda sahasında yangın çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.

Gebze'ye bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),