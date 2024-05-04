Gebze\'de inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Muallimköy Mahallesi Gazi Dede Caddesi'nde bir inşaat şantiyesinde çalışan H.K, (32) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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