Gebze\'de Jandarma Protokolü İmzalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılması planlanan jandarma hizmet binasına ve lojmana ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ile Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında Sultanorhan Mahallesi'nde 10 daireli, 5 katlı (zemin artı 4) jandarma lojmanı, Kirazpınar Mahallesi'nde ise 2 katlı (zemin artı 1) jandarma karakol hizmet binası ve tesisi inşa edilecek.

Valilik Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Vali İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytaç Karaoğlu katıldı.

Vali Aktaş, Bozkurt ve Büyükgöz tarafından imzalanan protokolün ardından program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.