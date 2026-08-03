Gebze\'de Yangın: Çok Sayıda Tavuk ve Civciv Öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan yapılarda çıkan yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.

Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan bölümlere yayılması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.