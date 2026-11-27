Gebze'de okula giren kişinin küpe çaldığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze'deki ilkokula 24 Kasım'da giren bir kişinin, öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaşıp küpelerini çaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 zanlı gözaltına alındı. Kimliği güvenlik kameralarından belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ilkokulda öğrencilerin küpelerinin çalınmasına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'na giren bir kişinin öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve küpeleri çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Okul ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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