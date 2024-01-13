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Gebze'de Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gebze\'de Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı
13.01.2024 - 20:31,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti yol ayrımında Tahsin P. idaresindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü ile eşi Meryem, gelini Yasemin ve torunu Sevde P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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