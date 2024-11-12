Gebze'de Park Halindeki Minibüste Ceset Bulundu - Son Dakika
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Gebze'de Park Halindeki Minibüste Ceset Bulundu

Gebze\'de Park Halindeki Minibüste Ceset Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüste 55 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu.

12.11.2024 17:16
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.

Sebahattin Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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