Gebze'de Riskli 22 Binanın Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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Gebze'de Riskli 22 Binanın Yıkımına Başlandı

Gebze\'de Riskli 22 Binanın Yıkımına Başlandı
07.06.2026 15:44
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çöken apartman sonrası riskli 22 bina yıkım sürecine girdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede boşaltılan 22 riskli binanın yıkımına başlandı.

Kamu kurumu ve üniversitelerin katılımıyla yapılan çalışmaları sonucu riskli oldukları belirlenerek yıkım kararı alınan 22 binadaki ilk çalışma gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere, Akse Sapağı'nda geçen yıl yaşanan elim hadiseden sonra bölgede 22 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Bu kapsamda yıkım çalışmasına başlandığını belirten Büyükgöz, "Uzlaşmayan binamız kalmadı. 22 binadan bazıları yüzde 0,69 oranlı finansman kapsamında, bazıları 'Yarısı Bizden' kampanyasında, bazıları kendi imkanlarıyla yapma şekliyle çalışmalar yürütecek." dedi.

Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak bugüne kadar vatandaşlara öncülük yaptıklarını, onlara mihmandarlık ve yol açıcı yönlendirmeleri yaptıklarını dile getirerek, "Akse Sapağı'nda bir süre daha inşaat çalışmaları devam edecek ama nezih, sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir binalar burada hayat bulacak." diye konuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Riskli 22 Binanın Yıkımına Başlandı - Son Dakika

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