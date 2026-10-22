Gebze\'de servis şoförüne 5 yıl 10 ay 22 gün hapis veren mahkeme ev hapsini kaldırdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışı öğrenci servisi aracının çarpması sonucu ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'nun (6) ölümüne ilişkin davada servis şoförü İsa Can, 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi tedbiri kaldırılıp serbest bırakılan sürücüye tepki gösteren aile, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaza, 4 Şubat'ta, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Can yönetimindeki 41 P 3597 plakalı öğrenci servisi, 2232'nci Sokak'tan 2230'uncu Sokak'a dönüş yaptığı sırada ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ela, kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsa Can, 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılama aşamasında cezaevinden tahliye edilirken, hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASI

Gebze 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Ela'nın annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık İsa Can'ın avukatı, müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, İsa Can'ı 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurup ev hapsinin kaldırılarak serbest bırakılmasına hükmetti.

'ŞAHSIN EN AĞIR CEZADAN YARGILANMASINI İSTEDİK'

Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan ve mahkeme salonunda mikrofonu yere atıp karara tepki gösteren Ela'nın babası Fatih Tabakoğlu, parmağından yaralandı. Adliye çıkışı açıklama yapan Tabakoğlu, kızı için yaklaşık 8 aydır mücadele ettiğini ve sanığın serbest bırakılmasının tüm çabalarını boşa çıkardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz olayın olası kast olduğunu ve şahsın en ağır cezadan yargılanmasını istedik. Burada çıkan karara göre şu an katil gayet rahat bir şekilde sokakta gezebilecek. Ehliyeti de elinde olduğu için hükmün açıklanmasına kadar gayet güzel bir şekilde başkalarının canını da yakabilecek. Ben buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Eğer benim kanım bu adliyenin duvarlarında kalacaksa siz orada ne yapıyorsunuz? 6 yaşında çocuğu ihmaller zincirinde katledenler şu anda sokakta, evlerinde çoluk çocuğuyla gayet rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar. Ben yarın köyüme, kızımın mezarına gitmeye utanıyorum. Ben utanıyorsam siz de utanmalısınız. Ben kızımın yanına nasıl gideceğim? Eşimle o kadar uğraştık. Ben buraya bugün 1 saat uyumadan geldim. Ömrüm, hayatım bu şekilde geçiyor. Benim kızımın adaletini sağlayın."

'ADALET İSTİYORUZ'

Tabakoğlu ailesinin avukatı Kübra Süleyman, sanık hakkında verilen cezayı düşük bulduklarını söyledi. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmadığını belirten Süleyman, şunları söyledi:

"Sanık aleyhinde bilinçli taksir artırımı yapıldı ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak bu olayın olası kast olduğuna dair taleplerimiz karşılanmadı. Biz burada intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz. Bir ailenin acısının öfkeye dönüşmesini değil, bu öfkenin hukuk karşısında ses bulmasını istiyoruz. Ela geri gelmeyecek ancak bu mahkeme kararı bizim acımızı daha da artırdı. Çünkü sanık hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı ve bugünden itibaren sanık aramızda elini kolunu sallayarak dolaşabilecek, hatta ne yazık ki araç dahi kullanabilecek. Biz Ela için, ailesi için, kamu vicdanı için dosya delillerinin gerektirdiği en adil kararın verilmesini talep ediyoruz ve sanığın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bu yönde gerekli tüm itirazlarımızı yapacağız. Acılı aileye de söylemek istiyorum, lütfen boynunuzu bükmeyin."

'DİĞER SORUMLULARIN CEZA ALMASI İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kararın talep ettikleri adaletin karşılığı olmadığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyleyen avukat Süleyman, şöyle devam etti: "Bu konuda tüm itirazlarımızı ve başvurularımızı yapacağız. Verilen 5 yıl 10 ay 22 günlük cezanın infaz hukukundaki karşılığı yaklaşık 1 ay kapalı cezaevinde, geri kalan yaklaşık 1 yıl 10 aylık kısmı da açık cezaevinde olmak üzere 2 yıla yakın bir hapis cezasıdır. Yani verilen cezanın infaz hukukundaki karşılığı düşüktür. Ancak bu cezanın yatarı ve infazı mümkündür. İstinaf Mahkemesi'ne tüm itirazlarımızı sunacağız. Olayın olası kast olduğuna dair tüm delillerimizi, kamera görüntülerini ve bilirkişi raporlarını ibraz edeceğiz. Bununla beraber birçok sorumlu tespit edildi. Gerek Milli Eğitim tarafından gerekse Adli Tıp tarafından tespit edilen sorumlular hakkında soruşturma izinleri büyük ölçüde çıktı. Asli kusurlu olan araç hostesi de dahil olmak üzere tüm sorumluların ceza alması için elimizden geleni yapacağız."