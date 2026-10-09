Gebze'de TÜBİTAK 4007 kapsamında SİBERFEST'te siber güvenlik farkındalığı amaçlandı - Son Dakika
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Gebze'de TÜBİTAK 4007 kapsamında SİBERFEST'te siber güvenlik farkındalığı amaçlandı

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Gebze\'de TÜBİTAK 4007 kapsamında SİBERFEST\'te siber güvenlik farkındalığı amaçlandı
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Gebze'de TÜBİTAK 4007 programı kapsamında düzenlenen SİBERFEST'te katılımcılara siber saldırılara karşı önlemler anlatıldı. GTÜ yürütücülüğündeki etkinlikte öğrencilerin sanal ortamda kandırılmaya açık olduğu vurgulanarak toplumsal farkındalık amaçlandı.

Kocaeli'de çocuk ve yetişkinlerin siber güvenlik konusunda bilgilendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

Gebze ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destek programı kapsamında düzenlenen "SİBERFEST" ile siber güvenlik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yürütücülüğünde, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gebze Kaymakamlığı, Gebze ve Çayırova Milli Eğitim müdürlükleri ile ilgili kurumların işbirliğinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kurulan stantlarda katılımcılara internette karşılaşabilecekleri siber saldırılara karşı nasıl önlem almaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Programa, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık da katılarak katılımcılarla sohbet etti.

"Siber güvenlikte en önemli konu farkındalıktır"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AA muhabirine, siber güvenliğin, bugün dünyanın teknolojik olarak geldiği noktada en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Siber güvenlikte farkındalığın artırılmasının ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilecek olaylara karşı olumsuz sonuçların azalmasını sağlayacağını belirten Mantar, "Siber güvenlikte de en önemli konu farkındalıktır. Burada düzenlenen festivalde de farkındalık işleniyor. Bu konu büyük veya küçük herkesi ilgilendiriyor." dedi.

Proje sorumlusu GTÜ İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Çubukçu Çerasi ise toplumu dijital okuryazarlık ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Siber saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret eden Çerasi, "Öğrencilerimizi ne kadar erken sürede bilinçlendirirsek bu durumun ileriye yansımasının çok daha pozitif olacağına inanıyoruz. Bu nedenle her yaş grubuna hitap eden siber güvenlik bilincini özellikle küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çerasi, öğrencilerin sanal ortamda kandırılmaya açık olduğunu dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz teknolojiyle çok fazla iç içe. Her şeye de inanma potansiyelleri yüksek. Her site doğru değil. Dolandırıcıların kurduğu siteler veya yazılımlar var. Bunları ayırt etmelerini, bilgiyi sorgulamalarını ve gerçekten doğruluğuna bakarak işlem yapmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda herkesi bilinçlendirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de TÜBİTAK 4007 kapsamında SİBERFEST'te siber güvenlik farkındalığı amaçlandı - Son Dakika
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