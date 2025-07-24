Gebze'de Yediemin Deposunda Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın 14.00 sıralarında Balçık Mahallesi Şile Caddesi üzerinde bulunan bir yediemin deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yanan depo havadan görüntülendi.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),