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Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 41 SC 518 plakalı SUV tipi araç, 34 HKY 378 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra 34 GFJ 135 plakalı otomobile çarptı. Kazada H.A. ve B.P. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gebze\'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
15.01.2024 - 03:03,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı SUV tipi araç, D-100 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde B.P. idaresindeki 34 HKY 378 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan SUV tipi araç, A.A. yönetimindeki 34 GFJ 135 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlardaki H.A. ile B.P. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeden kaçan 41 SC 518 plakalı aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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