Gebze\'deki demir çelik fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar fabrikanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, boyahanede hasara yol açtı.
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