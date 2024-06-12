Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, söndürme çalışmalarının yanı sıra alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de çabalıyor.

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.