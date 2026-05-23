Gebze ve Darıca'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama
Gebze ve Darıca'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

23.05.2026 13:16
Kocaeli'de iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'ta iki ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Kimlikleri tespit edilen G.A, G.A, K.E. ve H.C.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, K.E. ve H.C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

