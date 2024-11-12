Gece Çalışan Sağlıkçılara İki Kat Ücret Talebi

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(GAZİANTEP) - Genel Sağlık İş Gaziantep İl Temsilcisi Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu, gece ve gündüz mesai ücretlerinin aynı olmasının eşitsizliğe yol açtığını belirterek, "Biz sağlık emekçileri olarak, yıllardır verilmeyen hakkımızı istiyoruz. Gece çalışmamızın karşılığının, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Genel Sağlık İş Gaziantep İl Temsilciliği, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi önünde gece çalışan sağlık personellerine 2 katı ücret verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. İl Temsilcisi Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"Gece çalışmak sağlığa zararlıdır"

"Gece çalışmak sağlığa zararlıdır. Gece çalışmalarımızın karşığı gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. Sağlık hizmetleri, yedi gün 24 saat sürekli sunulan bir hizmettir. Bu hizmetin en az yarısı gece koşullarında sunulmaktadır. Gece çalışmak, dünyanın çok sayıda ülkesinde riskli kabul edilerek, daha yüksek olarak ücretlendirilmektedir. Ayrıca gece çalışma süresi 7,5 saat ile sınırlandırılmıştır. Biz kamu sağlık çalışanları, birlikte çalıştığımız işçi statüsündeki arkadaşlarımıza göre, hem daha az ücretler almaktayız, hem de mesai dışı gece çalışma sürelerimiz 16 saati bulmaktadır. Üniversite Hastanemizde bazı kliniklerde, sağlık mazereti ve süt izni olmadığı halde, bazı hemşire arkadaşlarımız yalnızca gündüz çalışmaktadırlar. Gece çalışan ile gündüz çalışan arasında ücret yönünden bir fark olmaması, ciddi bir eşitsizlik yaratmaktadır.

Gece çalışması sağlık çalışanları için büyük risk oluşturmaktadır. Gece çalışması, karşılığının ödenmemesi nedeniyle, bizler için bir çeşit angaryadır. Yani hakkı ödenmemiş emek gücümüzdür. Anayasa madde 18. 'Angarya yasaktır' der. Biz sağlık emekçileri olarak yıllardır verilmeyen hakkımızı istiyoruz. Gece çalışmamızın karşılığının, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır."