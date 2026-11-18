Türkiye'de geçen yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerlik yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 Bütçe Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dağıtılan dokümanlardaki verilere göre geçen yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerlik yaptı. Bu kişilerden toplam 26,2 milyar lira gelir elde edildi.

Yürürlüğe 2019'da giren Askeralma Kanunu kapsamında bugüne kadar 4 milyon 340 bin 32 yükümlü askerlik hizmetinden yararlandı.

BU YIL 88 BİNE YAKIN BAŞVURU

Bu yıl ise bugüne kadar toplam 446 bin 583 yükümlü silah altına alınırken, 87 bin 977 kişi bedelli askerlik, 6 bin 856 kişi ise dövizle askerlik hizmeti için müracaat etti.

Hazine, bedelli askerlikten 33 milyar 682 milyon 432 bin lira, dövizle askerlik hizmetinden ise 51 milyon 51 bin 86 avro gelir elde etti.

ÜCRET 472 BİN LİRAYI AŞTI

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 lira olarak uygulanırken, 2026 yılının ilk yarısında 333 bin 88 liraya, ikinci yarısında ise 472 bin 653 liraya yükseldi.