Geçici Ateşkes Memnuniyeti

Afrika Birliği (AfB) ve Sudan, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un, memnuniyetle karşıladığı geçici ateşkes kararını "takdire şayan bir liderliği ve gerginliğin azaltılmasına yönelik ortak bir taahhüdü yansıtan önemli bir adım" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Yusuf, bu gelişmenin AfB'nin çatışmanın barışçıl çözümü yönündeki tutarlı çağrılarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Başta Türkiye, Umman ve Mısır olmak üzere diplomatik çabalarıyla bu sonucun elde edilmesine katkıda bulunan arabulucuları yapıcı rolleri için öven Yusuf, "ateşkesin, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen halkların acılarını hafifletmek için kritik bir fırsat sunduğunu, sürekli diyalog ve kapsayıcı diplomasinin bu kazanımları pekiştirmek için hayati önem taşıyacağını" vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sudan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyonları iki hafta süreyle askıya alma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu adımın, gerilimin azaltılmasına yönelik olumlu bir girişim olduğu, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak diplomatik sürecin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.