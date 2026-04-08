Geçici Ateşkes Memnuniyeti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği (AfB) ve Sudan, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un, memnuniyetle karşıladığı geçici ateşkes kararını "takdire şayan bir liderliği ve gerginliğin azaltılmasına yönelik ortak bir taahhüdü yansıtan önemli bir adım" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Yusuf, bu gelişmenin AfB'nin çatışmanın barışçıl çözümü yönündeki tutarlı çağrılarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Başta Türkiye, Umman ve Mısır olmak üzere diplomatik çabalarıyla bu sonucun elde edilmesine katkıda bulunan arabulucuları yapıcı rolleri için öven Yusuf, "ateşkesin, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen halkların acılarını hafifletmek için kritik bir fırsat sunduğunu, sürekli diyalog ve kapsayıcı diplomasinin bu kazanımları pekiştirmek için hayati önem taşıyacağını" vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sudan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyonları iki hafta süreyle askıya alma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu adımın, gerilimin azaltılmasına yönelik olumlu bir girişim olduğu, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak diplomatik sürecin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Afrika, Güncel, Sudan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: Geçici Ateşkes Memnuniyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.