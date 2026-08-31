Gediz'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Gediz'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Gediz\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, durumu iyi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, park etmek için manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

A. E. idaresindeki 43AGT557 plakalı otomobil, Özyurt Caddesi'nde park etmek için manevra yaptığı esnada yanından geçen K.C'nin kullandığı 43 LB 981 plakalı motosiklete çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü K.C, sağlık ekibince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gediz'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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